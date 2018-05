Para acalmar mercado, BC vai dobrar ação sobre dólar

Após moeda bater nos R$ 3,77, autoridade anuncia que entrará mais forte para segurar cotação; órgão também justifica manutenção da Selic, que deixou investidores confusos

Com o objetivo de tentar segurar a alta do dólar, o Banco Central (BC) anunciou que reforçará sua atuação no câmbio na próxima segunda-feira (21).



Segundo nota divulgada pela autoridade monetária, serão ofertados 15 mil contratos adicionais de swap cambial, que equivalem à venda de dólares, no leilão realizado entre 9h30 e 9h40. Na semana passada, o BC estava colocando no mercado 5 mil contratos.



Ao todo, diz, em vez de vender os inicialmente previstos US$ 3 bilhões em contratos de swap cambial, o BC agora sinalizou que pode terminar neste mês colocando o equivalente a US$ 6,5 bilhões, mais do dobro.



A intensificação da atuação no câmbio ocorre após o dólar bater R$ 3,77 na sexta-feira. No fechamento, a moeda ficou em R$ 3,74, maior cotação em dois anos. Na semana, a moeda somou valorização de 3,8%, em meio à expectativa de novas altas de juros nos EUA e com a surpresa da manutenção da taxa básica de juros, a Selic, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do próprio BC.



Com expectativa de maiores ganhos por lá, muitos investidores optam por tirar dinheiro de outras praças, sobretudo as mais arriscadas, como de países emergentes com o Brasil, e levar o dinheiro para lá. Na migração do capital, vendem reais e compram dólares, o que gera pressão sobre a moeda dos EUA.



O BC manteve a Selic em 6,50% ao ano, o que, em tese, seria uma notícia que agradaria os investidores, depois de ter sinalizado de que iria cortar. O problema foi o motivo para a manutenção da taxa, que pegou os investidores de surpresa. O BC alegou preocupações com a alta do dólar.



"O BC deu o recado de que o dólar está preocupando. Se está preocupando o BC, por que o mercado também não ficaria preocupado?", questionou um operador de derivativos de uma corretora local ao justificar o nervosismo dos agentes.



BC justifica manutenção da Selic

O BC não apenas anunciou a intensificação da oferta de liquidez como tentou esclarecer alguns pontos de preocupação para o mercado financeiro relacionados ao efeito do câmbio sobre a política monetária.



"A atuação do BC no mercado cambial é separada de sua política monetária", afirmou a autoridade monetária no comunicado.



O BC diz que "eventuais" impactos de choques externos sobre a política monetária são delimitados por seus efeitos secundários sobre a inflação. Entende-se como efeitos secundários a propagação dos choques externos a preços da economia não diretamente afetados por esse choque.



Essa atuação mais forte pelo BC era cobrada pelo mercado. A autoridade admitiu ainda que pode elevar a intensidade das ações.



"O BC ressalta que os montantes das ofertas adicionais de swap poderão ser revistos e se reserva o direito de realizar atuações discricionárias, caso seja necessário", diz a autoridade monetária em comunicado.