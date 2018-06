Para 72% da população, economia do país piorou

Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (11) aponta que 32% dos ouvidos não têm perspectiva de melhora

A pesquisa Datafolha publicada nesta segunda-feira (11) pelo jornal "Folha de S.Paulo" aponta que para sete em cada 10 brasileiros a situação econômica do país piorou nos últimos meses. Apenas 6% dos ouvidos avaliaram que o quadro melhorou.



Outros 20% disseram que ela ficou como estava e 1% não soube ou não quis responder.



Na comparação com o levantamento anterior sobre o mesmo tema - realizado em abril deste ano - 52% dos entrevistados apontaram piora na situação da economia.



Sobre as perspectivas, 32% dos entrevistados disseram que a economia vai piorar nos próximos meses, contra 26%, acreditam em recuperação.



O instituto ainda apurou que para 49% dos brasileiros, a situação econômica pessoal piorou, 40% dos ouvidos disseram que a situação não mudou, para 10% ela melhorou e 1% não soube ou não quis responder.



O índice de piora da situação econômica pessoal era de 42% no último levantamento realizado, em abril.



O Datafolha ouviu 2.824 pessoas nos dias 6 e 7 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.