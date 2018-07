Para 49% dos investidores, Bolsonaro será o próximo presidente

Levantamento realizado pela XP Investimentos com investidores institucionais questionou quem deve ganhar as eleições presidenciais em 2018

Jair Bolsonaro lidera em mais uma pesquisa eleitoral. Desta vez, um levantamento realizado pela XP Investimentos, que perguntou a investidores institucionais quem ganhará as eleições em 2018.



Ao todo, 49% dos questionados disseram que o deputado será o próximo presidente do Brasil. Outros 26% disseram que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) deve ganhar as eleições de outubro.



Já 15% disseram que a vencedora será Marina Silva, da Rede e 3% apontaram Ciro Gomes como ganhador do pleito.



A sondagem foi realizada com 146 investidores institucionais (gestores de recursos, economistas, consultorias, entre outros) entre os dias 2 e 3 de julho.