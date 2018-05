País tem 113 voos cancelados por greve dos caminhoneiros

Latam e Azul são empresas mais atingidas; 10 aeroportos da Infraero e o de Brasília, privado, estão sem combustível

Pelo menos 113 voos em todo o país já foram cancelados nesta sexta-feira (25) em decorrência da falta de combustível para abastecer os aviões nos aeroportos, causada pela greve dos caminhoneiros. A maior parte dos voos cancelados são da Latam (47) e da Azul (38). A Avianca cancelou 26 voos. Na Gol, foram dois, segundo informações das companhias aéreas e dos terminais.



O aeroporto de Brasília e mais 10 aeroportos da Infraero estão sem combustível (incluindo seis capitais: Palmas, Goiânia, Maceió, Recife, Vitória e João Pessoa). Apenas oito terminais do país recebem querosene de aviação normalmente. Entre esses terminais, estão os aeroportos do Galeão e Santos Dumont, no Rio, e Congonhas e Guarulhos, em São Paulo.



Guarulhos conta com um queroduto, que transporta o querosene de aviação diretamente de uma refinaria da Petrobras para os tanques de abastecimento do aeroporto. Dessa forma, não há a necessidade do transporte de combustível por caminhões.



A Infraero disse estar em contato com órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa.



"Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos", acrescentou.



A orientação é para que os passageiros, antes de ir aos aeroportos, busquem informações com a sua companhia aérea. Ainda não há previsão de regularização do estoque de combustível.

A Latam disse que os passageiros dos voos cancelados estão recebendo toda a assistência necessária. A Azul informou que disponibiliza o cancelamento ou a remarcação do bilhete para voar até dia 31 de maio para os clientes impactados pela greve.