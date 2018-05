País corre risco de crescer menos de 2% em 2018

Protesto veio agravar a situação da economia, que já registrava recuperação lenta no primeiro trimestre, apesar da inflação e e dos juros baixos

A greve dos caminhoneiros abalou a confiança dos investidores e trouxe prejuízos para todos os setores da economia, da indústria ao varejo.



Nesse quadro, já poucos analistas consideram possível que o Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas em um país) feche o ano com crescimento de 2,5%, como espera o governo. A previsão agora é que o país cresça menos que 2%.



Há um ano, havia aposta de expansão de até 4% para a atividade em 2018. Recentemente, o governo já havia reduzido a estimativa de expansão da economia deste ano de 2,97% para 2,5%. Isso aconteceu porque o primeiro trimestre ficou aquém do esperado, em meio à retomada lenta do emprego, apesar da inflação e dos juros baixos. O PIB do primeiro trimestre será divulgado nesta quarta-feira (30) pelo IBGE.



O próprio ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, admitiu que o movimento causava preocupação para o andamento da economia. "Estamos preocupados com impactos na população. A continuidade do processo é altamente preocupante porque pode afetar diversos setores da economia", afirmou.



Como a greve dos caminhoneiros já está em seu oitavo dia, sem previsão de término, o dado do segundo trimestre pode vir pior do que se espera, devido à perda de confiança por parte de empresários e consumidores e dos impactos na indústria, principalmente de proteína animal, mais sensível à paralisação do transporte, por tratar-se de produto perecível e de ciclo longo de produção.



Desde o início da greve, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), quase 70 milhões de aves morreram por falta de ração, que não chegou devido aos bloqueios. Volumes próximos de 120 mil toneladas de carne de frango e de carne suína deixaram de ser exportados desde o início da greve, acrescentou a entidade nesta segunda-feira (28).



As perdas no setor de celulose, por outro lado, já atingem 100 mil toneladas. A produção nas indústrias do Rio, por exemplo, recuaram 44% na primeira semana da paralisação, segundo balanço da Firjan (Federação das indústrias fluminenses).



A parada também levou à dispensa de funcionários. A Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, é uma das empresas que anunciou férias coletivas na unidade de Joinville (SC).



"Estamos mergulhados num cenário ruim e isso pode se intensificar se o cenário eleitoral piorar", disse Silvia Matos, economista da FGV.