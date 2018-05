País abriu 115,9 mil empregos com carteira, melhor abril em 5 anos

Dado foi divulgado pelo Ministério do Trabalho, um dia após o IBGE mostrar que a falta de trabalho e o desalento bateram recorde no primeiro trimestre deste ano

O Brasil criou 115.898 vagas com carteira assinada em abril. É o melhor resultado mensal desde setembro de 2014, quando foram criados 123.785 postos de trabalho, informou o Ministério do Trabalho.



Também é o melhor saldo para o mês de abril desde 2013, que fechou com 196.913 empregos formais gerados.



O resultado foi divulgado um dia após o IBGE informar um número recorde de desalentados: ou seja, pessoas que desistiram de buscar emprego por acreditar que não conseguiriam encontrar uma vaga. Foram 4,63 milhões de trabalhadores nessas situação no primeiro trimestre. Também a falta de trabalho, que atinge 27,7 milhões de brasileiros, é o maior nivel da série do IBGE, iniciada em 2012.



Em 12 meses, o saldo é positivo na criação de empregos, de 283.118 postos de trabalho. Esse número representa um aumento de 0,75%. O Caged ainda mostra que tanto o salário de desligamento quanto o de admissão subiram. A remuneração de quem está sendo demitido (R$ 1.688,34), contudo, é maior do que a que está sendo oferecida a quem está sendo contratado (R$ 1.532,73).



Em abril, todos os oito setores da economia avaliados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) tiveram saldo positivo, com destaque para o segmento de serviços, que criou 64,2 mil vagas, uma alta de 0,38%.



A segunda melhor performance de abril ficou por conta da indústria, que abriu 24.108 postos. Em seguida, vieram a construção civil (14.394), comércio (9.287), agropecuária (1.591), administração pública (980), extrativa mineral (+720), serviços industriais de utilidade pública (581).