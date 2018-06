País abre 33.659 empregos formais em maio, o pior resultado do ano

Número divulgado nesta quarta-feira (20) pelo Ministério do Trabalho, foi antecipado pelo presidente Temer por meio do Twitter; comércio e indústria fecham vagas no mês

O mercado formal de trabalho registrou, em maio, a geração líquida de 33.659 empregos. Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quarta-feira (20) à tarde pelo Ministério do Trabalho, foram antecipados pelo presidente Michel Temer, por meio do Twitter.



"Acabo de receber os números do Caged. Foram criados mais de 33 mil empregos formais no mês de maio no Brasil, com destaque para o Sudeste e Nordeste. No acumulado do ano, passamos de 380 mil novos postos de trabalho", escreveu o presidente.



Apesar da comemoração de Temer, o resultado de maio dos empregos com carteira assinada é o mais baixo de 2018 e inferior ao de abril, quando a geração líquida de empregos foi de 115.898 vagas. O número também é menor que o observado no mesmo período de 2017, quando o saldo foi positivo em 34.253 postos.