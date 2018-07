Pagamento do PIS-Pasep 2018-2019 começa hoje

Calendário de pagamento do PIS Foto: Reprodução/Caixa Econômica

A Caixa Econômica Federal inicia nesta quinta-feira (26), o pagamento do abono salarial do PIS-Pasep do ano-base de 2017. Terão direito a sacar os trabalhadores da iniciativa privada nascidos no mês de julho e servidores públicos com final da inscrição 0.O valor do benefício varia de R$ 79,50 a R$ 954, dependendo do tempo de trabalho. O recurso ficará à disposição do trabalhador até 28 de junho de 2019.O abono é pago aos trabalhadores que receberam, em média, até dois salários mínimos mensais (R$ 1,9 mil) com regime de carteira assinada durante, pelo menos, 30 dias no ano passado e que estejam inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.A estimativa é de que sejam destinados R$ 18,1 bilhões a 23,5 milhões de trabalhadores.Quem não sacou abono salarial ano-base 2016 também poderá retirar o dinheiro.O trabalhador que possui Cartão Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir a uma casa lotérica ou aos demais o saque pode ser feito em qualquer agência da Caixa.Os trabalhadores podem consultar o direito e o valor do benefício no aplicativo CAIXATrabalhador, neste site ou pelo telefone: 0800 726 0207.