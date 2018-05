Pães e massas vão ficar 10% mais caros até ao fim de junho

No 1º semestre, reajuste chegará a 20%; dólar alto e crise na Argentina pesam, disse ao Destak o presidente da Abimapi

O brasileiro amante de massas em geral, que já sentiu um aperto no bolso neste ano, vai ter uma péssima surpresa até ao fim de junho: a expectativa é que o preço das massas, macarrão e pão industrializado suba mais 10%. Com isso, esses produtos vão terminar o semestre 20% mais caros; no caso de biscoitos e bolos, a alta acumulada será de 10% a 12%.



A previsão é de Cláudio Zanão presidente executivo da Abimapi (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados).



"Cada empresa tem a sua estratégia e dependendo do estoque pode repassar a alta do custo da farinha de trigo aos preços imediatamente ou segurar um pouco", afirmou Zanão, em entrevista telefônica ao Destak.



O executivo culpou a crise na Argentina e a disparada do dólar para os reajustes no setor.



"Nos últimos três meses, o preço do trigo aumentou, em média, 50%, devido à escassez no mercado interno e à crise na Argentina. Com a alta do dólar de cerca de 10%, o trigo está, em média, entre 60% a 65% mais caro", afirmou.



Segundo ele, o Brasil precisa de 10 milhões de toneladas de trigo todo o ano para suprir sua demanda, mas só produz metade disso.



A outra parte vai buscar fora, aos países do Mercosul (Argentina, Uruguai, Paraguai), que têm isenção de taxas.



A Argentina, que produz 12 milhões e só necessita da metade disso, é a principal fornecedora brasileira, mas está com falta do produto para o Brasil.



Em meio à desvalorização de sua moeda, o peso, os argentinos passaram a adiar vendas na esperança de ganhar mais com a escalada dólar. O país, diz, também sofreu com a seca, que prejudicou o plantio os grãos.



Com isso, a matéria-prima, que corresponde de 65% a 70% do custo da farinha de trigo, usada no fabrico dos pães, massas e biscoitos, encarece. Essa carência obrigou, por outro lado, o Brasil a importar o insumo de fora do Mercosul, principalmente dos EUA e Canadá, a preços mais altos, explicou.



Melhora

Para o segundo semestre, a expectativa é que os preços não sofram mais mexidas. Ele lembrou que, tradicionalmente, no primeiro semestre, as massas e pães sempre ficam mais caros por ser entressafa de trigo no Brasil e na Argentina.



"Em agosto e setembro a nova safra brasileira estará pronta e no fim do ano, sai a da Argentina e tudo se normaliza", afirmou ele.



Mesmo com a alta de preço, Zanão estima que o setor fique no zero a zero neste ano, após ter perdido 3% em volume de vendas no ano passado.



"A demanda sempre cai com a alta de preços, mas, nos últimos anos de recessão, o setor até que sofreu pouco", enfatizou.



O pão de forma, cuja penetração é de 75% dos lares brasileiros, diz, foi o mais penalizado.



"As vendas do produto cresciam dois dígitos ao ano. No ano passado, teve tombo de 5%". Na crise, as pessoas cortam na compra do pão industrializado porque "erradamente o acham mais caro. Mas um quilo dele é mais barato do que um quilo de pão francês", concluiu.