Padilha reconhece que desconto imediato no diesel será de R$ 0,41

Outro fator para se chegar aos R$ 0,46, de acordo com o ministro, é os Estados aplicarem a redução do valor do diesel na pauta de tributação (tabela) do ICMS (tributo estadual). Ele afirmou que isso deve acontecer afirmou que isso deve acontecer até o dia 15.



"Os R$ 0,46 não são imeditatos. Os R$ 0,46 dependem do estoque que tinha o posto e dependem também do preço médio dos estados, que varia em decorrência do estoque ou não", afirmou o ministro.



"O tempo [para o desconto de R$ 0,46 chegar às bombas] é o das novas aquisições de óleo e também a mudança do preço de pauta para tributação. Esse preço muda de 15 em 15 dias", completou Padilha.



Mesmo assim, segundo Padilha, postos com estoques adquiridos partir de 1º de junho já devem ter desconto de, no mínimo, R$ 0,41 (valor com a pauta antiga do ICMS).



Na sexta-feira (1), Padilha assegurou que até segunda (4) o consumidor já pagaria menos R$ 0,46 pelo litro do diesel, o que não aconteceu na maioria dos postos.



Na segunda (4), o Sincopetro, que representa os postos de combustóvel em São Paulo, com receio de punições, alegou que os postos não estavam repassando o corte na bomba, porque não receberam o produto com o desconto, e culpavam as distribuidoras. Nesse dia, a Plural, que representa o setor de distribuição, explicou que o diesel vendido na bomba tem mistura de biodiesel, que não sofreu subsídio e que, no máximo, de imediato, o corte para o consumidor seria de R$ 0,41.



No dia seguinte, Leonardo Gadotti, presidente da Plural, deu uma coletiva para detalhar o desconto. Segundo ele, por agora, apenas dois Estados-São Paulo e Espírito Santo – iriam conseguir chegar ao preço anunciado. Os demais dependiam da mudança de cálculo do ICMS já com o diesel mais barato para cumprir o acordo do governo com os caminhoneiros. Essa alteração acontece a cada 15 dias e a última ocorreu no dia 31 de maio, antes do corte na refinaria, que começou no dia seguinte, 1º de junho.



Aqueles Estados, segundo Gadotti, anteciparam essa mudança, e por isso, os postos por lá já podem praticar a redução total, de R$ 0,46.



Gadotti pediu que o governo viesse a público explicar o porquê do desconto estar menor na bomba. A Plural queria evitar confronto nos postos de abastecimento, depois que o governo editou um decreto, na sexta, com punições para os postos que não cumprissem esse desconto. Entre as penas estão multas de até R$ 9,4 milhões e perda do alvará.



Entretanto, os Procons pelo país já estão multando os estabelecimentos que não deram o desconto. As multas são por preço abusivo.