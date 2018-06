Opep vai aumentar produção; preço da gasolina no Brasil tende a cair

Grupo de países produtores anunciaram acordo para elevar a oferta em cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia a partir de julho

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus dez aliados vão aumentar a produção de petróleo a partir de julho, num movimento que tende a baixar os preços do produto, e por consequência, o custo da gasolina no Brasil, anunciou a organização.



Segundo o ministro saudita da Energia, Khaled Al Falih, a decisão, que foi unânime, foi acordada em uma reunião em Viena (Áustria) nesta sexta-feira. A elevação é estimada em cerca de um milhão de barris de petróleo por dia.



"Temos consenso", afirmou Al Falih, ao sair da reunião do grupo. Um novo encontro será realizado neste sabádo (23), que além da Opep, incluirá os outros dez parceiros petroleiros, para ratificar o acordo desta sexta. Ao todo, são 24 nações que compõem a chamada Opep+.



O acordo é uma vitória para a Arábia Saudita e para a Rússia, que há um mês defendem um aumento de produção para aliviar os preços altos. O Irã era contra. Também é um sucesso para o presidente dos EUA, Donald Trump, que criticou a Opep por inflacionar o custo do combustível.



"Espero que a Opep aumente substancialmente a produção", disse Trump no Twitter após o término da reunião. "Necessidade de manter os preços baixos!".





Desde 2016, esse grupo, que representa cerca de 50% da produção mundial, tem um acordo que limitou sua produção e que levou o barril de petróleo a superar os US$ 70 nos últimos meses - em comparação com os menos de US$ 30 o barril do início de 2016.

Essa alta no preço do petróleo, aliado à disparada do dólar, tem puxado os preços da gasolina e do diesel nos postos brasileiros nos últimos meses e foi o estopim para a greve dos caminhoneiros, que reclamavam do diesel caro.



Desde 3 de julho do ano passado, a Petrobras adotou uma nova política de preços, que repassa para o consumidor brasileiro as variações nas cotações do petróleo e do câmbio. Sempre que o preço do petróleo sobe e/ou dólar, a Petrobras aumenta o preço nas refinarias. Desde 1º de junho, porém, o custo do diesel está congelado devido a um subsídio estatal acordado com o governo para acabar com a paralisação dos caminhoneiros. Já gasolina continua variando com as alterações das cotações nos mercados internacionais.