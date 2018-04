Obra clássica Modigliani vai a leilão por meio bilhão de reais

Uma obra de um nu deitado do artista italiano Amedeo Modigliani irá a leilão em Nova York (EUA) no próximo dia 14 de maio por uma estimativa de venda recorde de US$ 150 milhões (R$ 520,5 milhões), anunciou a casa de leilões Sotheby’s nesta terça-feira (24).

"Nu couché (sur le côté gauche)" ou "Nu Deitado" mostra a figura inteira de uma mulher deitada sobre lençóis brancos, casualmente olhando por cima de seu ombro e fixando o olhar diretamente no espectador.

Pintada em 1917, pouco antes da morte do artista aos 35 anos, a obra da mulher, que acredita-se ser uma modelo profissional, é a maior de suas obras e descrita como a sua "mais ambiciosa".