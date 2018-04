Nutty Bavarian conquista a Europa com 1º quiosque em Portugal

Nova unidade faz parte do projeto de internacionalização da marca

A Nutty Bavarian, rede que comercializa grãos torrados e glaceados, comemora a abertura de sua primeira unidade na Europa. Localizado em Portugal, na cidade do Porto, o quiosque está aberto ao público desde o último dia 24 e atende aos passageiros da estação de metrô Trindade. Com projeto de internacionalização estruturado, a rede calcula abrir novas unidades no continente europeu.



"Estamos com três pontos abertos e uma inauguração prevista para maio nos Estados Unidos. Calculamos abrir mais 20 ou 30 no primeiro semestre de 2018. O continente Europeu ainda é novidade para nós, porém representa um grande mercado a ser explorado", comenta Daniel Miglorancia, CEO da rede, a respeito do projeto de internacionalização.



Com seu projeto de expandir para outros continentes, a rede oferece solução para quem busca abrir um negócio fora do Brasil. Em alguns países, existe um processo de imigração baseado em investimento local, como a abertura de um negócio na cidade de destino.



"A abertura de nossos quiosques auxilia no processo de imigração para brasileiros com passaporte europeu que desejam se mudar para os Estados Unidos ou Europa. Ao se mudar, o imigrante abre apenas um ponto e, no decorrer do contrato, abre os demais até atingir o valor de investimento exigido", comenta Daniel.



Com 130 quiosques no Brasil, a rede também foca em sua expansão nacional. Criou um modelo de negócio com investimento 45% menor voltado para franqueados que irão atuar diretamente no dia a dia da operação.



Saiba mais: https://goo.gl/WpnWMW