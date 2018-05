Número de passageiros em voos internacionais cresce

Segundo a Anac, primeiro trimestre contou com um total de 2,48 milhões de pessoas transportadas

Segundo dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o número de passageiros em voos internacionais cresceu 17,8% no primeiro trimestre de 2018 comparado com o mesmo intervalo do ano passado.



De janeiro a março de 2018, as empresas brasileiras transportaram um total de 2,48 milhões de passageiros em voos internacionais. Em 2017, o número nesse mesmo período foi de 2,1 milhões.



Em voos domésticos, cerca de 23 milhões de passageiros foram transportados neste ano, isso é 2,2% a mais em relação a ano passado.



A taxa de ocupação nos voos dentro do Brasil também aumentou no primeiro trimestre, de 81% para 81,9%. Ao contrário dos voos internacionais, que caiu 2,2% em comparação ao primeiro trimestre de 2017.