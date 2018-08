Número de famílias endividadas sobe pela 1ª vez no ano

Percentual cresceu um ponto entre junho e julho de 2018

O percentual de famílias brasileiras com dívidas subiu de 58,6% para 59,6% de junho para julho de 2018. É a primeira vez no ano que o indicador registra uma alta, de acordo com os dados da Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor) divulgados nesta quinta-feira (2) pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).



Apesar da alta, o indicador registrou queda na comparação com 2017. Em julho do ano passado, o percentual estava 0,6% menor do que este ano, ou seja, 60,2%.



Dívidas atrasadas



O indicador de famílias com contas em atraso permaneceu estável entre junho e julho de 2018 e registrou queda comparado ao mesmo período do ano passado, de acordo com o estudo da CNC.



Nos meses deste ano, o percentual não mudou e permaneceu em 23,7%. Em relação a junho e julho de 2017, o indicador caiu 1,8 ponto percentual.



Entre as famílias entrevistadas, 77,7% apresentaram o cartão de crédito como o principal motivo das dívidas, disparado na frente dos carnês (13,9%) e financiamento de automóveis (10,6%).



O número de famílias que se declarou muito endividadas aumentou 0,2% entre junho e julho. Subindo de 13% para 13,2%. Na comparação anual, houve uma queda de 1,4%.