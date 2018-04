Número de brasileiros que produzem para o próprio consumo sobe 18%

Desde o plantio de alimentos para o próprio consumo até à confecção de roupas e calçados, 12,425 milhões de brasileiros (de 14 anos ou mais de idade) dedicaram uma parte do seu tempo para produzir bens para si e para pessoas da família em 2017– são 1,9 milhão de pessoas a mais do que em 2016, avanço de 18,2%. Os dados são da pesquisa "Outras formas de trabalho 2017", suplemento especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



De acordo com a pesquisa, 7,4% da população com 14 anos ou mais de idade realizaram alguma produção de bens para o próprio consumo no ano passado, acima do verificado no ano anterior (6,3%). Essa proporção, chamada de taxa de realização, era maior entre homens (7,9%), especialmente nos que tinham 50 anos ou mais de idade (11,2%).