Número de brasileiros com 'nome sujo' bate recorde em abril

A inadimplência do consumidor registrou novo recorde em abril de 2018. Ao todo, eram 61,2 milhões de inadimplentes, que, juntos, deviam R$ 271,7 bilhões, segundo informou nesta terça-feira (15) a Serasa Experian.



Em média, cada caloteiro tinha quatro dívidas, no total de R$ 4.438 por pessoa. O recorde anterior foi identificado em novembro de 2017, quando 61,1 milhões tinham o "nome sujo".



Apenas em abril, 200 mil pessoas passaram a integrar a lista de devedores, uma alta de 0,4% ante março. Na comparação com abril de 2017, são 1,1 milhão a mais (ou 1,9% de crescimento).



Segundo os economistas da Serasa Experian, a volta do crescimento do desemprego no primeiro trimestre do ano prejudicou quem pretendia pagar as contas em dia, já que a falta de emprego é uma das principais causas da inadimplência no país.





Ainda de acordo com os economistas, a concentração de compromissos financeiros típicos dos primeiros meses do ano (IPVA, IPTU, material escolar etc.,) também contribuiu para a elevação da inadimplência do consumidor nos últimos três meses, que contempla abril com o maior número da série histórica.



A maior concentração dos negativados está no gênero masculino, que representa 50,8% dos inadimplentes. A maioria das pessoas com débitos vencidos tem entre 41 e 50 anos (19,7% do total). Em segundo lugar no ranking de participação entre os inadimplentes estão os jovens de 18 a 25 anos, que respondem por 14,2% do total.