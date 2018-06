Número de ações judiciais contra tabela do frete chega a 40

Do total, 12 processos são coletivos, apresentados por entidades ligados ao setor produtivo

O número de ações judiciais contra a tabela com preços mínimos para o transporte de carga no país subiu para 40, de acordo com último balanço da Advocacia-Geral da União ( AGU), divulgado nesta terça-feira (12).



Do total, 12 ações são coletivas, apresentadas por entidades representativas de abrangência nacional. Os autores dos processos são, na maioria, empresas do setor produtivo, de acordo com o órgão. Na segunda-feira, eram 30 o total de ações.



Uma das ações apresentadas nesta terça é da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), que entrou com uma ação civil pública na 22ª Vara da Justiça Federal de Brasilia, com pedido de liminar para desobrigar as empresas filiadas de seguir a tabela. No processo, a entidade alega desvio de função da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela elaboração do documento.

Outra ação está nas mãos do Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Trata-se de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), apresentada pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil (ATR), na sexta-feira (8).



No processo, a entidade pede a suspensão imediata da tabela e da política de preços mínimos para o transporte rodoviário de carga. A associação sustenta que a MP constitui "fator de alto risco para a atividade econômica", além de ser inconstitucional por ferir a livre-iniciativa.

Além disso, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) também apresentou, nesta terça, uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a tabela.



