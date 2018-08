Novos celulares chegam ao mercado neste mês

Vários lançamentos estão previstos ainda para a primeira quinzena do mês, que prometem bateria mais duradoura, câmeras com novidades, boa capacidade de memória, entre outros avanços.



Os preços é que não são muito atrativos, mas para quem não se contenta com pouco e exige muito do aparelho, pode não ser empecilho. Veja algumas destas novidades que estarão nas vitrines antes do que você imagina.

Zenfone 5 - Asus

Depois do anúncio no Congresso Mundial Mobile 2018, no início do ano em Barcelona, finalmente a Asus deve fazer o lançamento oficial do seu novo smartphone, o Zenfone 5, no próximo dia 16.

O novo celular tem uma tela um pouco maior do que a do Zenfone 4. Na nova versão, ela virá com 6,2 polegadas, ante as 5,5 polegadas do anterior. O display, que é bem parecido com o do iPhoneX, da Apple, tem formato 19:9 e taxa de aproveitamento de 90%.

A câmera não traz muitas novidades. Existe a promessa de maior sensibilidade e fotos mais nítidas em ambientes com pouca iluminação, além de ajuste automático para capturar melhor o detalhe principal da cena que se está fotografando. No mais, mantem a dual câmera com 12 + 8 megapixels que tinha na versão anterior.

O Zenfone 5 terá opção de 4 GB ou 6GB de memória RAM e 64 GB para armazenamento interno e o preço deve variar entre R$ 2 mi e R$ 2,5 mil, dependendo do modelo. Mas, por enquanto, é apenas especulação.





Galaxy J8 – Samsung

Da família Galaxy J, o Samsung Galaxy J8 deve chegar às lojas ainda nesta semana. Ele traz design e alguns recursos da linha considerada premium, com tela Super Amoled HD + (1480x720 pixels) de 6" (18:9) de bordas mais finas, câmera dupla traseira com foco dinâmico, flash led ajustável na parte frontal e recursos de realidade aumentada.

Tem 4 GB de memória RAM e 64 GB para armazenamento interno.

O leitor de digitais, que fica na traseira, tem três entradas para cartões (duas para chips SIM e uma para cartão de memória).