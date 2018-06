Novo presidente da Petrobras diz que política de preços pode ser revista

Estatal vai esperar consulta pública à sociedade pela ANP para decidir se reajustes deixarão de ser quase diários, disse Ivan Monteiro

O presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, disse nesta quinta-feira (7) que a estatal vai aguardar o resultado da consulta pública promovida pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) sobre a periodicidade do repasse dos reajustes nos preços dos combustíveis para os consumidores finais para, então, definir os rumos de sua política de preços.

"Vamos aguardar com calma e vamos contribuir para essa consulta pública, e tomar a decisão sobre a atuação comercial da Petrobras após o resultado", disse Monteiro em sua primeira declaração sobre o tema desde que assumiu o comando da Petrobras após a renúncia de Pedro Parente.



Ele conversou rapidamente com jornalistas ao final da 4ª Rodada de Partilha do Pré-Sal, no Rio, do qual a estatal saiu como operadora de três dos quatro blocos licitados. O política de preços da Petrobras, que prevê reajustes diários, para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado internacional foi implementada em julho do ano passado e foi colocada em xeque durante a recente greve dos caminhoneiros. "A Petrobras hoje pratica o reajuste diário no caso específico da gasolina dentro da política de sua atuação comercial que tem hoje. É importante aguardar o resultado da consulta pública da ANP, na qual nós vamos contribuir, dentro dos pilares da liberdade e da competição", enfatizou Monteiro.



A ala política do governo e o Congresso pressionam a estatal para deixar o preço da gasolina também com reajustes mensais, como agora ocorrerá com o diesel, como parte do acordo do governo para acabar com a greve dos caminhoneiros.



ANP nega intervenção no preço

Logo na abertura do leilão do pré-sal, o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, fez questão de enfatizar o livre comércio no Brasil e negar que haja interferência do governo na formação de preços de combustíveis. "Ninguém pensa em intervir, nem intervirá em nada. A formação de preços no país é livre e continuará livre", afirmou Oddone no discurso de abertura do evento. Ao final leilão, questionado pelos jornalistas sobre o tema, ele destacou que a consulta pública anunciada pela agência na terça-feira não representa uma intervenção do Estado no mercado de combustíveis. "Não é uma consulta sobre como esse preço será formado", enfatizou Oddone ao explicar que a consulta é sobre a periodicidade de repasse dos reajustes ao consumidor final. "Não vamos interferir na formação de preços de empresa alguma", afirmou o diretor-geral da ANP. Oddone defendeu que "quanto menos regulação tiver regulação, melhor" é para o mercado. Ele ressalvou que "toda regulação é interferência" e que "todo mês a anp aprova os preços de referência para todas as e ninguém fala que é interferência.



A ANP abrirá consulta pública no próximo dia 11 (segunda-feira) até dia 2 de julho para receber suestões sobre a periodicidade dos reajustes dos combustíveis. Pela rentabibildade, a Petrobras começou a repassar para os preços na refinaria as variações diárias nos preços do barril do petróleo e do dólar. Desde que iniciou a política, o preço da gasolina e do diesel, antes da greve dos caminhoneiros, subia mais de 20% ma bomba.

*Com agências