Novo presidente agrada, e Petrobras sobe mais de 8%

Ações da estatal haviam tombado 35% em sete pregões, em meio à greve dos caminhoneiros e saída de Pedro Parente da presidência da empresa

Depois de caírem 14% na última sexta-feira, após Pedro Parente anunciar sua renúncia à presidência da estatal, e 35% em sete pregões, as ações da Petrobras fecharam nesta segunda-feira (4) com alta de 8,48%.



Para operadores de mercado, a escolha de Ivan Monteiro, que foi diretor financeiro e de relação com investidores da Petrobras, para o lugar de Parente agradou o mercado. Para analistas, ele dá sequência à gestão da empresa, já que ele foi o responsável por conduzir, ao lado de Parente, o programa de desinvestimentos com ênfase na redução do endividamento.



O fato da ação não ter recuperado a perda de sexta-feira mostra, porém, que o mercado segue cauteloso em relação à gestão da empresa. Isso porque ainda não está claro como a Petrobras irá aplicar sua política de reajustes. Nem como será ressarcida em caso de oscilações bruscas do petróleo e do dólar.



Com a alta da petrólífera, o Ibovespa, referência da Bolsa nacional, avançou 1,76% no fechamento aos 78.596 pontos.