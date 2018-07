Novas regras do cheque especial exigem cautela

Bancos são obrigados a parcelar a dívida de quem usar 15% do limite, mas especialistas veem riscos de endividamento

Começaram a valer desde ontem as regras do cheque especial que obrigam os bancos a entrarem em contato com os clientes que usarem mais de 15% do limite da conta por 30 dias consecutivos e oferecerem um financiamento pessoal mais barato como alternativa. Diferentemente das novas regras do cartão de crédito, que entraram em vigor em abril de 2017, ninguém será obrigado a aceitar a proposta e também não haverá penalidade para quem permanecer no vermelho.



Em abril, no anúncio das medidas, o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Murilo Portugal, disse que a novidade era um avanço para o setor financeiro. "O uso mais adequado vai reduzir inadimplência do cheque e a menor inadimplência vai permitir a redução do juro", defendeu.



Já especialistas em finanças e órgãos de defesa do consumidor veem riscos de que a alteração empurre o consumidor para o superendividamento.



"O receio é de que o cliente que entrou no cheque especial adquira um financiamento pessoal e, no mês seguinte, ele retorne para o cheque especial. Em 30 dias ele transformou uma dívida em duas e depois pode virar três ou quatro", afirma a economista Paula Sauer, especialista pela Planejar, entidade que certifica planejadores financeiros.



A preocupação é compartilhada por Ione Amorim, economista do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). "Trocar uma linha por outra não me parece ideal, já que após a aquisição do crédito pessoal o cheque especial permanecerá na conta da pessoal e ela correrá o risco de aumentar o endividamento", disse.



Em maio, a taxa média de juros cobrada pelos bancos era de 311,9% ao ano. Uma dívida de R$ 1 mil sobe para R$ 4.118 depois de um ano no cheque especial. No crédito pessoal, essa dívida, depois de um ano, seria de R$ 1.442.



Esse movimento pode ser benéfico para o devedor no curto prazo, reduzindo o comprometimento mensal do orçamento. Mas, no longo prazo, a nova regra tende a alongar o tempo da dívida, deixando o cliente devedor por mais tempo.