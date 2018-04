Novas regras do cheque especial ainda são tímidas, diz Idec

As novas regras para o cheque especial, anunciadas nesta terça-feira (10) pela Febraban (Federaççao Brasileira de Bancos), são positivas, mas carecem de maior efetividade, segundo o Idec (Instituto de Defesa do Consumidor).



"A instrução normativa da Febraban anunciada hoje sobre o uso consciente do cheque especial é uma iniciativa ainda muito tímida. Ela é positiva, mas precisa ser mais efetiva", diz o órgão, em nota.



Pelas novas medidas, que entram em vigor no dia 1º de julho, os bancos se comprometem a oferecer uma linha de crédito mais barata no caso do cliente usar mais de 15% do limite do cheque especial por 30 dias consecutivos. O uso da nova linha com juros menores será opcional. Também ficou estipulado que os clientes serão alertados assim que "entrarem" no vermelho. Além disso, as instituições vão lançar ações para ensinar que a modalidade só deve ser usada para emergências e por pouco tempo.



Para o Idec, "a medida é educativa, mas não resolve o problema da oferta e do risco na utilização". A proposta de refinanciamento da dívida, diz, "poderá resultar em parcelamentos múltiplos e frequentes de saldos (...) Sendo que o consumidor estará pagando juros sobre juros e com dificuldade para entender a evolução dos saldos", acrescentou.



Também ficou faltando, afirma, a obrigatoriedade de informar o Custo Efetivo Total (CET) nos novos empréstimos para que o mutário saiba os "custos adicionais que serão embutidos nos parcelamentos propostos".



A entidade elogiou, porém, a "desvinculação do limite do saldo em conta corrente, quando o limite do cheque especial era somado ao saldo da conta, induzindo o consumidor a ter a ilusão de que o saldo disponível era maior sem alerta dos custos".



O Idec lembra que as mudanças semelhantes no rotativo do cartão de crédito "não apresentam resultados efetivos sobre a concessão do crédito responsável".



"O nível de endividamento da população continuou crescente e, mais recentemente, com o parcelamento do cartão de crédito e renegociação de múltiplas operações denominada de "composição de crédito", apresenta a segunda maior inadimplência entre as modalidades de crédito ao consumidor pessoa física, atrás apenas do próprio rotativo do cartão de crédito", concluiu a entidade.