Nova versão do Android ainda limita usuários

Sistema operacional está disponível para donos de celulares Pixel, por exemplo

O Google apresentou oficialmente nesta segunda-feira (6) a nova versão do Android, sistema operacional da empresa. Por enquanto, apenas alguns usuários podem fazer o download, como os donos de celulares Pixel, que é desenvolvido pela Google. Os modelos das marcas Sony Mobile, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus e Essential também podem fazer a atualização, mas apenas na versão beta.



Entre as novidades estão a bateria adaptativa, que prioriza os aplicativos e serviços mais importantes para cada pessoa, e o brilho também adaptativo, com consumo eficiente de energia e controle de acordo com a preferência do usuário.



Já para os aplicativos, a nova versão prevê as ações que o usuário irá realizar como, por exemplo, dar destaque ao app que será acessado naquele momento.



Captura de telas melhores, controles simplificados de volume, botão de confirmação de rotação e gerenciamento de notificações também estão entre as novas funções.



A nova versão ganhou o nome de Android Pie (torta, em inglês).