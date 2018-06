Nova tabela permite negociação do frete no retorno e reduz preço em 20%

Na tentativa de agradar o empresariado brasileiro sem azedar humor dos caminhoneiros, governo mudou os preços mínimos e abriu exceções ao tabelamento

Na tentativa de agradar o empresariado brasileiro sem azedar o humor dos caminhoneiros, o governo editou nesta quinta-feira (7) uma nova tabela para a política de frete, que traz redução média de 20% nos preços em relação ao que está em vigor desde 30 de maio e exceções ao tabelamento.



A nova tabela mínima do frete anunciada foi publicada no site da ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) e tem validade imediata. Ela não se aplica aos contratos anteriores ao dia 27 de maio.

O novo texto permitirá, por exemplo, a livre negociação do valor do frete de retorno entre o caminhoneiro e o contratante do transporte.



Ela atualizou também o valor do frete mínimo para todos os tipos de caminhão. A versão anterior previa uma tabela de preços para apenas uma categoria de veículo, o que distorcia o custo para os transportadores. Em média, segundo o governo, houve uma redução de 20% nos preços mínimos para o frete.



A resolução detalha, ainda, os casos em que a tabela não será aplicada. Uma das exceções são os veículos ou implementos alugados, seja pelo caminhoneiro ou pelo dono da carga.





O transporte de produtos radioativos e de valores também ficaram de fora, assim como a coleta de lixo.

A tabela também não será aplicada para o frete de cargas tratadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com isso, ficam de fora dos preços mínimos o transporte de agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos.

Confederação Nacional da Agricultura (CNA), que representa o agronegócio, protocolou no Palácio do Planalto um ofício para solicitar que o presidente Michel Temer suspenda a tabela de preços mínimos de frete. A entidade reclamacva que a nova tabela aumentava de 52% a 152% o custos com o frete para o setor. Na véspera, representantes da indústria ameaçaram entrar na Justiça contra a tabela e falaram em altas de 150% no preço dos produtos finais com o tabelamento.





A fixação de uma política de preço mínimo para o transporte rodoviário de cargas fez parte do acordo para acabar com a paralisação dos caminhoneiros. Mas as novas regras resultaram em aumento do custo e paralisaram os carregamentos no país. Pressionado pelo setor produtivo, o governo recuou e decidiu alterar a tabela inicial.Nesta quinta, antes da divulgação da nova tabela, a