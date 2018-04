No último dia, Receita recebe 4.884 declarações por minuto

Órgão diz que recebeu até as 15h desta segunda-feira mais de 27 milhões de declarações; são esperadas 28,8 milhões até as 23h59

Até às 15 horas desta segunda-feira (30), último dia para prestar contas ao Fisco, 27.162.104 declarações do Imposto de Renda (IR) de 2018 foram recebidas pelos sistemas da Receita. Em média, sendo entregues 4.884 declarações por minuto, acrescentou o órgão.



De acordo com o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir, a expectativa é de que 28,8 milhões de contribuintes entreguem a declaração. O prazo de entrega da declaração encerra nesta segunda às 23h59.

A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Neste ano é obrigatório informar o CPF de dependentes a partir de 8 anos ou mais, completados até 31 de dezembro do ano passado.