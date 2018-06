No ritmo atual, país levará 50 anos para ‘entrar nos trilhos’

Estudo mostra que são precisos R$ 281 bilhões em obras para alcançar uma malha ferroviária que atenda às necessidades

No ritmo atual de investimentos, seriam precisos 50 anos para concluir os projetos prioritários que atendam às necessidades ferroviárias do país. A conclusão é do estudo "Infraestrutura – oportunidades, desafios e tendências para 2025", da consultoria Grant Thornton, que usou dados do Plano CNT de Transporte e Logística 2014.



Ao todo, o país deveria investir R$ 281,7 bilhões em 213 obras ferroviárias, além da construção de 72 terminais intermodais de carga com integração ferroviária e da ampliação de outros sete.



Os números chamam atenção, especialmente depois que a greve dos caminhoneiros, que levou ao desabastecimento, expôs a dependência do país em relação ao transporte rodoviário.



"Esses 50 anos podem virar 15 se houver vontade política", disse ao Destak Paulo Funchal, sócio líder de Transações da Grant Thornton, responsável pelo estudo.



Para ele, devido à dimensão "continental" do país, será necessário implementar uma regulamentação efetiva no setor e um "plano logístico integrado" entre todas as agências federais, envolvendo também rodovias, portos e aeroportos, para que os investimentos nos trilhos deslanchem.



Atualmente, segundo o estudo, o país tem 29.291 quilômetros (km) de ferrorias em 22 Estados, mas não possui uma rede interligada; as linhas não se conectam, levando apenas de ponto a ponto, o que torna o modal menos versátil que o transporte rodoviário. "Temos ilhas ferroviárias", resumiu Funchal.



Para acelerar o setor, em 2015 foi anunciado o Programa de Investimento de Logística, com aportes projetados em R$ 86,4 bilhões, dos quais R$ 16 bilhões seriam destinados a novos investimentos em concessões já existentes. Porém, em 2017, a injeção de recursos ficou aquém do realizado em 2008, com aportes de R$ 895 milhões, contra R$ 922 milhões aplicados oito anos antes.



"Além de ter poucos investimentos, eles vêm caindo nos últimos anos", disse.



Segundo Funchal, é esperado que a iniciativa privada invista R$ 57 bilhões no setor nos próximos cinco anos para diminuir os atuais entraves do modal. Até 2025, está prevista a construção de 3.223 km de novos trilhos.



Desde 1950

Segundo Funchal, o país vem privilegiando a rodovia ante a ferrovia desde a década de 1950. "O petróleo estava barato e as rodovias exigem investimentos menores", explicou.



Entre 2005 e 2017, foram gastos R$ 16 bilhões nos trilhos, contra R$ 90 bilhões nas rodovias.



Ele lembrou, porém, que a ferrovia é mais eficiente. Um comboio de 80 vagões é capaz de transportar o equivalente a 240 caminhões. Apesar de acarretar investimentos maiores, as ferrovias, afirma, dão menos manutenção.



Apesar da primazia, ele diz que a malha rodoviária do país ainda é precária: apenas 12,3% dos 1,73 milhão de km são asfaltados.