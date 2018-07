Nissan admite manipulação em testes de poluição de veículos fabricados no Japão

A montadora japonesa Nissan informou nesta segunda-feira (9) que mediu indevidamente as emissões de escapamento e a economia de combustível de 19 modelos de veículos vendidos no Japão, no segundo caso em menos de um ano em que foram descobertas irregularidades em seus processos de inspeção.

A Nissan disse que encontrou ambientes de teste de amostra para emissões e economia de combustível em inspeções finais de veículos na maioria de suas fábricas no Japão que não estavam em conformidade com os padrões e que os relatórios de inspeção foram baseados em medições alteradas.





O incidente é o mais recente de uma crescente lista de adulteração de dados no Japão, que prejudicou a imagem da indústria do país, conhecida pela produção eficiente e de alta qualidade.

A má conduta mais recente não afeta os veículos exportados, já que se aplica aos requisitos destinados especificamente ao mercado japonês, disse a Nissan, sócia da Renault e segunda maior fabricante de automóveis do Japão.

A Nissan admitiu em outubro que, durante décadas, inspetores não certificados assinaram as verificações finais dos carros vendidos no Japão, provocando um recall de 1,2 milhão de veículos.

"Esta é uma questão profunda e séria para a nossa empresa", disse o diretor de operações, Yasuhiro Yamauchi, a repórteres.

"Percebemos que a nossa conscientização quanto à conformidade continua faltando", disse ele, acrescentando que a empresa realizará uma investigação sobre a questão, que deve levar um mês ou mais.