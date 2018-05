Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 50 milhões

Prêmio será sorteado em concurso que deve acontecer neste sábado (12)

O último sorteio da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (10), não registrou nenhum ganhador e o prêmio foi acumulado em R$ 50 milhões. O concurso do novo valor acontecerá neste sábado (12).



Na edição anterior, o valor pago seria de R$ 30 milhões. Os números sorteados, sem ganhador, foram: 06 - 12 - 22 - 28 - 31 - 44.



A quina teve 91 apostas ganhadoras; cada uma no valor de R$ 28.718,92. A quadra teve 6.415 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 581,98. Os sorteios fazem parte da "Mega Semana das Mães".



Quem quiser concorrer aos R$ 50 milhões precisa fazer os jogos até as 19h (de Brasília) deste sábado (12) em qualquer agência lotérica do País. O preço de cada aposta é de R$ 3,50.



Clientes da Caixa Econômica Federal com acesso ao Internet Banking podem fazer suas apostas utilizando seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.