Netflix testa nova modalidade de plano

Batizado de Ultra, pacote confunde usuários por não apresentar muitas diferenças e ser um pouco mais caro

Na semana passada, um experimento da empresa de streaming Netflix feito na Itália causou alvoroço entre usuários, geeks, fãs de tecnologia e especuladores do mercado.



O aplicativo de exibição de filmes e séries online confirmou o teste de um novo formato de plano batizado de Ultra, um pouco mais caro que o pacote Premium, com a transmissão de conteúdo em Ultra HD para imagem e áudio e até quatro usuários simultâneos.



A notícia foi dada pelo portal italiano TuttoAndroid. O plano novo custaria 16,99 euros, ou seja, três a mais que o pacote Premium oferecido pela empresa. O que causou estranheza no novo plano é o fato de que não parece muito vantajoso em termos do que traz aos clientes, uma vez que o Premium também conta com Ultra HD.



O teste da empresa foi designado para apenas uma parcela de clientes na Itália, conforme informações de sites internacionais.



O plano Premium foi criado em 2013 como alternativa para o plano HD convencional, com o objetivo de abranger toda uma família.



O site PhoneArena divulgou que o quarto plano teria a exclusividade de exibir conteúdo em quatro telas simultaneamente, o que talvez rebaixasse o Premium para apenas duas telas.



O IG publicou que a novidade não tinha data para chegar ao Brasil. No entanto, o Destak procurou pelo plano na Netflix e o produto se mostrava disponível pelo valor de R$ 53,90.



Consultada, a Netflix se posicionou oficialmente sobre o assunto por meio da assessoria: "Nós testamos continuamente novas coisas na Netflix e esses testes normalmente variam em duração. Nesse caso, estamos testando preços e recursos ligeiramente diferentes para entender melhor como os consumidores valorizam a Netflix. Nem todo mundo vai ver esse teste e, talvez, não possamos oferecer os preços ou recursos específicos contemplados."