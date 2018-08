Estudo de consultoria estima que empresa de streaming chegue a 10 milhões de usuários até o fim do ano, batendo as líderes atuais Net e Sky

A Netflix está perto de virar a maior TV por assinatura do Brasil. Segundo estudo da consultoria Ampere Analysis, a serviço de streaming pela internet terá até o fim do ano mais usuários do que a Net, atual maior operadora de televisão paga no país.



A Ampere Analysis estima que a Netflix (que não revela oficialmente quantos assinantes tem no Brasil) tinha, até fim de 2017, 8,5 milhões de usuários e deve chegar à marca de 10 milhões até o final de 2018. Já a Net e Claro TV possuem, juntas, 8,9 milhões de assinantes, enquanto a Sky tem 5,2 milhões, segundo dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).



Segundo Guy Bisson, diretor de pesquisas da Ampere, a Neftlix já tem 24% ou cerca de um quarto de todos os pagantes por serviços de TV no país. Porém, a empresa capta apenas 5% do total de receitas do mercado, devido ao baixo valor das assinaturas e do compartilhamento das senhas pelos usuários, segundo informações da Teletime, que promoveu o evento PayTV Forum, onde o estudo foi apresentado.



Conforme o levantamento da Ampere, de cada R$ 100 gastos com TV por assinatura no Brasil, R$ 36,40 vão para a Sky; R$ 29,40 para a Net; R$ 8,40 para a Claro, R$ 8,40 para a Vivo e R$ 6,90 para a Oi. A Netflix fica com apenas R$ 5,5.



Outro dado mostra que, no país, 8% das casas usam serviços de vídeo sob demanda ou SVOD (subscription video-on-demand), como principal forma de assistir televisão. Nos EUA, este número é aproximadamente 13%, enquanto os maiores mercados são Austrália (17%) e México (16%).



No ano passado, a base de usuários de plataformas de SVOD cresceu três novos assinantes para cada assinante perdido em 2017.