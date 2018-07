Neslé lança picolé de Kit Kat no Brasil

Sorvete, que tem preço sugerido de R$ 7, terá distribuição nacional; país é o 5º a receber a novidade

A Nestlé apostou em um dos seus chocolates mais populares para lançar um sorvete. A marca divulgou a chegada ao Brasil do picolé de Kit Kat.



Os ingredientes que compõem o gelado são sorvete de baunilha, cobertura de chocolate e pedaços de waffer crocante – distribuídos em 61 gramas. O preço sugerido é de R$ 7.



O Brasil é primeiro país do continente americano a receber o picolé Kit Kat nas prateleiras. Fora daqui, só dá para encontrar a novidade na Espanha, em Portugal, na Itália e na Alemanha.



Fabricado no Rio de Janeiro, ele terá distribuição nacional.