Neon Pagamentos retoma abertura de cadastro de novos clientes

Fintech teve serviços bancários suspensos após seu parceiro ter sido liquidado; Banco Votorantim agora dá suporte à empresa de contas digitais

A Neon Pagamentos anunciou nesta quarta-feira (16) a retomada de abertura de cadastro para novos clientes. Segundo o banco, o restabelecimento desse procedimento já funciona normalmente, assim como as aprovações de novas contas.



Tais serviços estavam indisponíveis por causa da migração das operações da fintech para o Banco Votorantim. Devido à liquidação do Banco Neon, a fintech foi obrigada a procurar um novo parceiro para continuar operando no país.



Em nota, o fundador da Neon, Pedro Conrade, reforça que a "a fintech segue no mercado financeiro de forma independente, contando com o suporte do Banco Votorantim (...)".

Até o momento foram restabelecidos também os serviços de ativação e uso do cartão de débito, recarga de celular, pagamento de contas, saque, transferência, consulta de saldo, chat no app e notificações.