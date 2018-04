Nasdaq sobe mais de 1% com ganhos da Amazon, Microsoft e Intel

O Dow Jones abriu somando 0,07% para 24.338,97 pontos e o Standard & Poor’s 500 segue valorizando 0,32% para 2.675,37 pontos. Já o Nasdaq Composite ganha 0,91%, valendo 7.183,35 pontos.

Os investidores gostaram dos dados do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre, uma vez que a economia americana desacelerou, mas não tanto quanto se imaginava. Mas são sobretudo as tecnológicas que dão ímpeto à negociação do outro lado do Atlântico.

Depois dos dissabores da Alphabet e do Twitter após informações de contas que desanimaram o mercado, na quarta-feira (25) o Facebook veio alterar esse cenário, com lucros e receitas robustos e bem acima do esperado, tendo disparado na quinta-feira (26) em torno de 10%.