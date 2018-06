Nas casas de câmbio, dólar passa de R$ 4 e euro de R$ 5; Bolsa tomba 5,5%

O dia é de pessimismo geral para a Bolsa de Valores e para o mercado de câmbio.Preocupações com a eleição presidencial de outubro e com reflexos da greve nos caminhoneiros nas contas públicas e no crescimento da economia levaram o dólar comercial a subir para mais de R$ 3,93 e a Bolsa desabar mais de 5,5%.

Pelas 14h50, o dólar comercial subia 2,29% para R$ 3,93, m aior cotação em dois anosEnquanto isso, na Bolsa, o Ibovespa, que chegou a derreter mais de 6%, caía 5,54% para 71.894 pontos.

O mercado doméstico piorou após a greve dos caminhoneiros elevar as preocupações com a deterioração do quadro fiscal do Brasil, com a redução do preço do diesel gerando impacto bilionário sobre as contas do governo.

Além disso, pesquisas eleitorais têm mostrado dificuldade dos candidatos que o mercado considera como mais comprometidos com ajustes fiscais de ganhar tração na corrida presidencial.

"O mercado está em pânico", diz um operador. "O investidor perdeu a referência de preços com o dólar a quase R$ 4 e com a disparada dos juros. É uma descrença com a posição do Banco Central, do governo, generalizadamente", afirmou.



Segundo operadores, a fraqueza do governo atual, com baixos índices de aprovação e que ainda enfrenta dificuldades para encerrar a crise dos combustíveis, somada à falta de visibilidade em relação às eleições presidenciais e às propostas econômicas dos principais candidatos, fazem com que os investidores deixem o Brasil de lado.