O presidente Michel Temer disse, nesta quinta-feira, à TV Brasil que o governo tem todas as condições para enfrentar a alta do dólar. "Não há risco de crise cambial no Brasil", avaliou.

Segundo Temer, o país dispõe de uma reserva de US$ 380 bilhões e uma dívida muito inferior a este valor, além de manter sob controle o ajuste fiscal e continuar recebendo investimentos de empresas estrangeiras.



Temer destacou ainda que não é apenas o Brasil que está sentindo os efeitos da valorização do dólar e da subida dos juros nos EUA, mas vários países, destacando México, Argentina e Colômbia.



Na quinta-feira (6), a moeda americana ultrapassou a barreira de R$ 3,90 e continua nesta quinta a moeda foi a R$ 3,926, chegando a ser negociada a R$ 3,97.



O mercado cita preocupações com o mercado local, e não com o exterior, para justificar a alta da divisa, que fechou no maior patamar desde março de 2016. Receios com a vitória na eleição presidencial de outubro de candidatos menos alinhados com as contas públicas e impactos da greve dos caminhoneiros no ajuste fiscal e da economia marcaram os negócios do dólar nesta semana.



*Com Agência Brasil