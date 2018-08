Namoro ou amizade?

O mais interessante, aparentemente, é a possibilidade de criar um perfil separado para utilização da ferramenta, assim, os amigos de face não precisam saber quem usa o novo aplicativo de paquera.



Quando uma pessoa expressa interesse por outra, ela pode enviar mensagens por meio do Messenger ou do WhatsApp clicando no botão "Interessado(a)" que fica na parte superior do perfil.



Até que a morte os separe

O Facebook estuda a possibilidade de restringir o número de pessoas que o internauta pode demonstrar interesse, e ainda não há planos para cobrar por assinaturas, embora isso possa mudar no futuro.



A ideia, de acordo com o fundador do Facebook Mark Zuckerberg, é construir relacionamentos reais e duradouros, não as "rapidinhas".

Se o Facebook está preocupado com a perda de usuários, talvez uma novidade anunciada durante F8 – conferência anual do Facebook - em maio deste ano, seja uma alternativa para reverter a situação.A rede social está testando um aplicativo de namoro, que fará concorrência com os aplicativos como o Tinder, por exemplo.Os testes estão sendo feitos internamente entre os funcionários do Facebook. De acordo com aviso feito pela empresa, a ferramenta não deve ser testada entre colegas de trabalho. Os funcionários deverão criar perfil fictício e apontar suas preferências.Se passar nos testes e permanecer com a mesma configuração, basta escolher o próprio gênero, o gênero das pessoas que deseja encontrar e a cidade. É possível fazer uma descrição rápida sobre o usuário, além de postar fotos que não aparecem no perfil do facebook.