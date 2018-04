Na reta final do IR, 15 dicas para não cair na garras do Leão

Prestação de contas ao Fisco acaba na segunda (30); correria pode levar a erros

1) Declare todas as fontes de renda (de empresas e de pessoas físicas), mesmo que de valores pequenos e que não tenha havido retenção de IR na fonte;



2) Cuidado ao informar valores de rescisões trabalhistas, pois costumam ter rendimentos tributáveis, tributados apenas na fonte, não tributáveis e isentos (a Receita costuma passar um pente-fino nessas declarações devido a divergências nos dados)



3) Ao incluir um dependente, informe seus rendimentos tributáveis ou não (se houver)



4) Declare todas as compras e vendas de bens e direitos (imóveis, veículos, ações etc.) pelos valores reais



5) Se houve ganho de capital na venda de algum bem ou direito em 2017 e o imposto devido não foi pago no prazo legal, pague (com os acréscimos) antes de entregar a declaração



6) Digite corretamente os CPFs do cônjuge, dos dependentes, de profissionais que geram dedução e o CNPJ de fontes pagadoras



7) Declare todos os saldos bancários mantidos no Brasil e no exterior, desde que superiores a R$ 140



8) Nas transações imobiliárias, comprador e vendedor têm de declarar o valor efetivo da transação; se houver divergência, os contribuintes são chamados para esclarecimentos e para acertar eventual imposto não pago



9) Ao digitar CPF/CNPJ, use apenas números; ao digitar valores sem centavos, não use ponto nem vírgula (para R$ 50.000,00, digite apenas 50000, pois o programa inclui a vírgula e os dois zeros; se houver centavos, digite só a vírgula (para R$ 23.765,90, digite: R$ 23765,90)



10) Se tiver direito a restituição, informe corretamente o banco e a conta para o depósito; se não houver indicação, será preciso ir a uma agência do BB e pedir transferência



11) O abatimento da contribuição ao INSS paga pelo empregador doméstico (máximo de R$ 1.171,84 do imposto devido) está condicionado à comprovação do vínculo empregatício; se o empregador for contribuinte individual, terá também de comprovar que está em dia com o pagamento da sua contribuição



12) Além da contribuição do doméstico, somente as doações aos Fundos dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e de incentivo à cultura, à atividade audiovisual e ao desporto são aceitas como dedução do IR devido



13) Não deixe de informar o CPF dos dependentes com idade a partir dos 8; no ano passado, a exigência era só para maiores de 12 anos



14) Atenção às mudanças na declaração de gastos com saúde, um dos itens que mais leva à malha. Na fertilização in vitro, por exemplo, agora somente o paciente que recebeu o tratamento poderá deduzir os custos do imposto. No caso de despesas médicas com dependentes, os tratamentos feitos em um ano e cujo pagamento ocorreu no outro, é preciso que o dependente que recebeu o tratamento conste, obrigatoriamente, nos dois anos



14) Neste ano, na guarda compartilhada, cada filho pode ser considerado como dependente de apenas um dos pais, tendo em vista as modificações do Código Civil.



15) Antes de enviar a declaração, verifique a lista de "pendências" para corrigir eventuais erros