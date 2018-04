Na crise, desapego entre brasileiros tem aumento

"Os brasileiros já estão acostumados há mais tempo a comercializar automóveis e imóveis pela internet, porém, agora vemos esse movimento de consumo aumentando em outras categorias como itens para casa, moda e beleza e eletrônicos", diz Andries Oudshoorn, presidente executivo da OLX no Brasil.



O número de pessoas que comercializaram seus bens nas categorias de moda e beleza subiu 110% desde 2014; já o total dos que se desfizeram de eletrônicos e celulares avançou 83%.



No ano passado, a categoria dos eletrônicos e celulares liderou as vendas, representando 31% do total de itens comercializados por meio da plataforma.



"Nossos usuários estão aprendendo a consumir de forma mais inteligente, desapegando do que não usam mais e usando essa renda extra para realizar objetivos ou até mesmo para realizar outras aquisições", afirmou o executivo.



Segundo ele, além do consumo mais consciente, a recessão levou à alta do desapego no país.



"A retração da economia é um segundo fator que também tem impulsionado a venda de produtos usados", acrescentou.



Uma pesquisa do Ibope encomendada pelo site mostrou que este cenário ainda tem grande potencial no país: segundo a análise, 91% dos internautas têm algo em casa para ser vendido, com valor médio de mais de R$ 4 mil.



Ao todo, de acordo com a plataforma, são 70 milhões de brasileiros que possuem itens que não usam, e 84% deles têm interesse em vender os objetos.

