Multicoisas vai abrir cerca de 25 lojas em 2018

Plano de expansão deste ano ainda inclui novo centro de distribuição em Araçariguama no interior paulista e a vinda da sede administrativa para a capital

A marca de franquias Multicoisas fechou 2017 com 206 pontos pelo Brasil e vai inaugurar cerca de 25 novas lojas em 2018, com um crescimento de 14% no seu faturamento com relação ao ano passado. Uma expansão bem planejada e arrojada para os tempos de economia em crise que o país atravessa, mas dentro de uma logística de crescimento da marca, que fechará este ano com cerca de 231 lojas em todo o território nacional e um faturamento projetado na ordem de 545 milhões. No ano passado, o faturamento da marca foi de 478 milhões.



Neste ano, o grande investimento é uma reestruturação da logística operacional, além da parceria de imagem publicitária, firmada com a apresentadora Ana Maria Braga, que irá participar de seis campanhas, até o final do primeiro semestre. Já o novo centro de distribuição saiu de Osasco e foi para Araçariguama/SP e o escritório administrativo da marca se instala na capital paulista, no bairro Vila Olímpia.



Esse novo centro de distribuição tem 8.832m² e concentra toda a movimentação de mais de 3.500 itens, que são disponibilizados para venda nas lojas. "As instalações estão de acordo com as mais modernas práticas utilizadas em centros logísticos e nos darão as condições necessárias para melhorar o nível de serviço para a Rede e sustentar nosso crescimento", declara Fabian Magalhães, CEO da empresa, que cresceu 8% no ano passado.



A nova sede inaugurada em São Paulo-Capital neste início de ano é 52% maior que as antigas instalações de Osasco e foi projetada para proporcionar conforto, ganho de produtividade no atendimento à rede e será a base para as áreas administrativa e comercial da marca, englobando marketing, operações, expansão, Universidade Multicoisas, produtos e diretoria.



Fundada em 1984, a Multicoisas foi eleita por duas vezes a melhor franquia do Brasil e sete vezes, segundo a Associação Brasileira de Franchising, e por sete vezes foi escolhida a melhor franquia da categoria Casa, Decoração & Presentes pela revista PEGN – Pequenas Empresas Grandes Negócios.



Sobre a Multicoisas



A Multicoisas é uma rede de franquias que nasceu em Campo Grande (MS) e hoje conta com 206 lojas distribuídas pelo território nacional.



Reconhecida por oferecer, de forma criativa, soluções para o dia a dia das pessoas, a empresa possui uma surpreendente variedade de artigos. Em seu mix, composto por mais de 3.500 itens, estão disponíveis desde acessórios hidráulicos e elétricos, utilidades para o lar, ferramentas e organizadores até produtos eletrônicos e de informática.



A marca fechou 2017 com um crescimento de 8% e pretende crescer 14%, em 2018. São mais de 7 milhões de clientes atendidos por ano.



