Mulher com emprego trabalha mais em casa que homem desempregado

A Pnad Contínua de 2017, divulgado nesta quarta-feira (18) pelo IBGE, mostra avanço na divisão de tarefas em casa, mas a desigualdade de gêneros ainda está longe de ser superada.

De acordo com o instituto, as mulheres empregadas– ou seja, que trabalham fora– dedicavam, em 2017, 18,1 horas semanais às tarefas de casa e cuidados com filhos e idosos.A média é maior até que a dos homens desempregados ou inativos, que dedicam só 12 horas por semana a essas atividades. Para os homens empregados, a média ficou em 10,3 horas semanais. Já as mulheres fora do mercado de trabalho chegam a dedicar 23,2 horas por semana aos afazeres domésticos ou seja, quase o dobro do observado nos homens com vaga.