MP cai e só trabalho intermitente será regulado por decreto

Os demais pontos só poderiam ser regulamentados por lei, mas o governo não pretende enviar nova MP ou projeto para isso.

A MP que caducará estabelecia uma quarentena de 18 meses entre a demissão de um trabalhador e sua recontratação como intermitente, para evitar que empresas demitam seus empregados para, em seguida, recontratá-los como trabalhadores intermitentes, que recebem apenas por hora trabalhada.





Também estava previsto que o intermitente teria de pagar a diferença da contribuição ao INSS quando a renda mensal não atingisse um salário mínimo. Se não pagasse a diferença, o mês não seria contado para aposentadoria e seguro-desemprego.

Sem a MP, vários pontos da reforma trabalhista ficarão sem regulamentação, o que provocará um aumento de processos na Justiça.



"A MP tem a função de esclarecer, ajustar e melhorar alguns pontos que não ficaram muito claros com a reforma. Sem ela, a reforma continua valendo, mas esses pontos ficam sem definição e dependerão da interpretação do Judiciário", explicou o advogado Luiz Fernando Riskalla, do escritório Leite, Tosto e Barros Advogados.



O mais polêmico deles é a validade das novas regras. Fica a dúvida se a lei vale para contratos assinados antes de 11 de novembro de 2017, quando a reforma passou a valer ou para todos. A MP definia que ela valeria para todos os contratos.



Para Marinho, esse ponto nem é questionável. "Na minha opinião, isso é uma controvérsia absolutamente fora do lugar. A lei em vigor é muito clara ao dizer que as novas regras passam a valer para integralidade dos contratos, ou seja, para todos. Até pelo princípio da isonomia", argumentou o relator.



Já para especialistas em direito, sem a MP, a incerteza volta. Segundo o advogado trabalhista do Miguel Neto Advogados, Vinicius Alves, sem a confirmação da MP em lei, o juiz será obrigado a legislar sobre o que o Congresso não fez.



"Isso traz insegurança jurídica, porque quem vai decidir o que vale e o que não vale são os juízes por meio do julgamentos de processos que vão ter que subir até o([Tribunal Superior do Trabalho) pelo menos", afirma. E pode não parar por aí, visto que as questões relacionadas ao direito constitucional terão que ser analisadas no próprio Supremo Tribunal Federal (STF), diz.

Grávidas e jornada 12 x 36

Outro ponto que a MP determinava era que as grávidas não podiam trabalhar em locais de insalubridade mínima ou média, como autorizava a reforma trabalhista, a menos que apresentassem um atestado médico liberando isso.

Também dependia de regulamentação está a jornada 12 por 36. A lei diz que a negociação da jornada pode ser definida diretamente entre trabalhador e empregador. Já a MP só autoriza a negociação direta apenas por profissionais de saúde. As demais categorias devem ter a anuência do sindicato.

A definição do valor do dano moral é outro ponto muda pela MP. Ela prevista equidade na fixação dos valores, com o teto do benefício da Previdência Social sendo o parâmetro para a definição. Sem a MP, o valor do salário é usado como base para a indenização.



A MP diz também que é proibida cláusula de exclusividade em contratos de autônomos. E proíbe também o trabalho em ambientes insalubres para gestantes ou lactantes.



