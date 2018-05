Movimento nos shoppings e lojas de rua cai 35% no fim de semana

A greve dos caminhoneiros derrubou o fluxo de clientes e varejo teve a pior semana do ano

A greve dos caminhoneiros, que começou na segunda-feira (21), derrubou o fluxo de clientes em shoppings e lojas de rua no último fim de semana, levando o varejo a registrar a pior semana do ano.



De acordo com a Seed Digital, empresa de consultoria em varejo especializada em análise de fluxo em todo o Brasil, 772.150 pessoas foram às compras no sábado (26), uma redução de 35% em relação à média do ano, que é de 1.194.240. No domingo (27), a queda foi de

36% para 414.741 clientes. Nesta segunda-feira (28/5), a queda chegou a 25% ante o fluxo médio do ano.



"Esta foi a pior média do ano e, considerando o momento, a queda já era esperada. Ainda assim, foi muito alta, embora os lojistas tenham aberto as portas normalmente para receber os poucos clientes que conseguiram chegar", afirma Sidnei Raulino, especialista em varejo e fundador da Seed.



Sidnei ainda ressalta que, para economizar combustível, os consumidores optaram por comprar em locais próximos das residências.



As redes de supermercados também sofreram impactos com a greve, mas no sentido contrário. "Com a falta de distribuição de mercadoria, a população preocupada com o desabastecimento dobrou o fluxo nos corredores dos mercados, que restringiram a compra de itens para poder atender a mais clientes, até que o abastecimento normalize", acrescentou.