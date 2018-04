Motorola revela novas gerações do Moto G e do Moto E

A Motorola apresentou oficialmente o Moto G6, nova versão do seu principal smartphone intermediário, e também novos modelos da linha Moto E.

Neste ano, o Moto G vem em três versões diferentes: Moto G6, Moto G6 Play e Moto G6 Plus. Em comum entre eles, o design de "vidro 3D" na parte traseira que a Motorola estreou no Moto X4, lançado no ano passado.



Além disso, os três modelos vêm com tela de proporção 18:9, que é novidade no portfólio da Motorola. Isto significa que o display é mais esticado verticalmente, embora as bordas não sejam tão finas quanto as de outros smartphones de 18:9.

O Moto G6 Play é o modelo mais básico. O aparelho tem tela de 5,7 polegadas de resolução HD (1.440 x 720) e é o único dos três que vem com apenas uma câmera traseira, no caso de 13 Megapixels (MP), com outra frontal de 8 MP.

O processador dele é um Snapdragon 430, de quatro núcleos e até 1,4 GHz, acompanhado de 3 GB de RAM e 32 Gigabytes (GB) de espaço interno para armazenamento. A bateria de 4.000 mAh, por sua vez, é o que mais chama a atenção no modesto Moto G6 Play.

Já o Moto G6 é o "irmão do meio" da família. A tela dele também é de 5,7 polegadas, mas a resolução é Full HD+ (2.160 x 1.080). Na parte traseira fica um módulo de câmera dupla de 12 MP + 5 MP, enquanto a frontal é de 8 MP.

A câmera dupla serve para tirar fotos com efeito de "foco seletivo", em que o usuário pode escolher um dos planos da imagem para ficar borrado ou em preto e branco. Além disso, O Moto G6 vem com processador Snapdragon 450 com 3 GB de RAM e 32 GB de memória interna, somado a uma bateria de 3.000 mAh.

Por fim, o mais potente dos três é o Moto G6 Plus. Ele vem com tela de 5,9 polegadas de resolução Full HD+ e processador Snapdragon 630 - o mesmo do Moto X4. Ele ainda vem com 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna, além de bateria de 3.200 mAh. O aparelho também tem câmera dupla na parte traseira (12 MP + 5 MP) e uma frontal (8 MP).