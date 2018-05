Montadoras estão paradas, diz Anfavea

Indústria automobilística gera de impostos mais de R$ 250 milhões por dia

A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) informou que, a partir desta sexta-feira (25), todas as linhas de produção instaladas no Brasil estão paradas, devido a manifestação dos caminhoneiros que bloqueiam as estradas federais, desde segunda-feira (21).



De acordo com a associação, a indústria automobilística gera de impostos mais de R$ 250 milhões por dia e, por isso, a paralisação terá forte impacto na arrecadação do país.



"A greve dos caminhoneiros afetará significativamente nossos resultados, tanto para as vendas quanto para a fabricação e exportação", disse a Anfavea em nota divulgada à imprensa.



Segundo a associação, a média diária de produção foi de 12,6 mil unidades. A maioria das montadoras já está sem produzir e outras estão com os pátios lotados, sem o transporte das cegonhas, e não há como estocar veículos.



*Com informações da Agência Brasil