Montadoras alemãs seriam mais afetadas por tarifas da China, diz estudo

Cerca de 280 mil carros fabricados nos Estados Unidos foram importados pela China no ano passado - atrás do maior importador, Japão, e à frente da Alemanha.



Mas, excluindo a pioneira dos carros elétricos Tesla, as outras fabricantes baseadas nos Estados Unidos devem exportar menos de 10 mil carro para a China no ano, reduzindo o impacto.



A maior parte dos veículos que BMW e Mercedes enviam à China são os caros SUVs, que poderiam aumentar o preço em até 20%, se Pequim implementar sua ameaça de aumento das tarifas, de acordo com a AB.



Se os dois lados não desistirem das novas tarifas, isso poderia levar os fabricantes alemães a produzirem carros para a China diretamente do país asiático, em vez de enviá-los dos Estados Unidos, sugeriu a AB.



No entanto, "provavelmente é cedo demais para começar a falar sobre mudanças estratégicas" das empresas em resposta à disputa comercial, acrescentaram os analistas.

