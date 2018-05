Ministro da Fazenda diz que redução no preço do diesel será sentido na bomba em breve

Chefe da pasta acredita que após acordo firmado com os caminhoneiros a normalidade será retomada nos próximos dias

Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (28), o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia afirmou que a redução prometida pelo governo federal no preço do diesel será sentida em breve pelo caminhoneiros. De acordo com o chefe da pasta, o governo trabalhou fortemente para fechar um acordo e que agora espera que a normalidade do país seja retomada.



O ministro lembrou que antes do anúncio do presidente Michel Temer (MDB), da redução de R$ 0,46 no preço do litro do diesel, o governo havia definido a redução de R$ 0,23. No diesel, há R$ 0, 46 de tributos federais: na Cide, R$ 0,05 por litro e mo PIS/Cofins, de R$ 0,45.



Guardia disse que haverá subvenção federal dos tributos. Segundo ele, o máximo a que será possível chegar é R$ 0,16, que serão compensados com a reoneração da folha de pagamentos, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O restante, R$ 0,30, virá do Orçamento da União.

Segundo o ministro, assim que a reoneração for aprovada, mais medidas serão definidas, porém ele não adiantou essas ações. Mais cedo, Guardia afirmou que o custo da redução do preço do diesel em R$ 0,46 por litro deve ficar em R$ 9,5 bilhões este ano.