Ministério abre consulta pública para melhorar qualidade do leite

Mudanças incluem redução da temperatura do produto e análise de antibiótico no laticínio

Para melhorar a qualidade e sanidade do leite, o Ministério da Agricultura abriu consulta pública, pelo prazo de 60 dias, para aperfeiçoar as normas que regulam o produto.



As propostas estão contidas nas Portarias 38 e 39 do ministério, publicadas no Diário Oficial da União.



Segundo Mayara Souza Pinto, técnica do ministério, as principais modificações deverão ser a redução de 10 graus para 7 graus da temperatura máxima do leite cru; exigência de análise, no laticínio, para verificação de presença de antibiótico ou produtos destinados a fraudar o leite; e exigência de controle microbiológico (contagem bacteriana) no produto recebido e estocado no laticínio.