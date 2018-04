Metade da população do Brasil ganha R$ 754

Apesar da inflação baixa, renda dos trabalhadores mais pobres caiu 2,5% no ano passado em relação a 2016, quando era de R$ 773

A metade dos trabalhadores com menores rendimentos no Brasil recebeu, em média, no ano passado, R$ 754, um recuo de 2,5% ante o ano anterior, quando o ganho foi de R$ 773. Os dados fazem parte da pesquisa da Pnad, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGEB, que considera a renda real (já descontada a inflação).



No outro extremo, os 10% de trabalhadores com maiores salários também tiveram uma queda no rendimento. O tombo foi maior, de 3%, saindo de R$ 9.526 em 2016 para R$ 9.242 no ano passado.



Nesses dois anos, a região Sul foi a que apresentou os maiores valores desse indicador: R$ 978 (2016) e R$ 974 (2017). A média observada em 2017 nessa região foi o dobro da verificada na região Nordeste, onde metade da população ganhava, em média, 50% do salário mínimo, R$ 487, no ano passado. Em 2016, a renda desse grupo de pessoas correspondia a 57% do salário mínimo.



Os recuos se deram apesar da inflação ter ficado no patamar mais baixo desde 1998, em 2,08%, para quem ganha até cinco salários mínimos. A crise no mercado de trabalho, onde 13 milhões ainda estão em vaga, pesou nos ganhos reais no ano passado.



Se todas as pessoas que têm algum tipo de rendimento no Brasil recebessem o mesmo valor mensal, ele seria de R$ 2.112, menos que em 2016 (R$ 2.124), mas não é isso que acontece.