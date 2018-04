Mesmo fora da Copa, Itália é tema de sanduíche do McDonald's

Após amargar um zero a zero com a Suécia em novembro do ano passado, a seleção da Itália, pela primeira vez em 60 anos, não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Mesmo assim, a rede de fast food McDonald's decidiu homenagar a tetracampeã na linha de sanduíches que lancará no próximo dia 24 de abril.



Segundo a empresa, o país de Gianluigi Buffon receberá a homenagem junto aos sete maiores campeões de todos os tempos: Brasil, Alemanha, Espanha, Uruguai, Argentina, Inglaterra e França. A criação dos sanduíches traz elementos típicos da gastronomia de cada país.



O McItália será composto por queijo muçarela, polpetone, tomate, pepperoni e melt de muçarela com tomate seco no pão de brioche.



O Brasil é o único país do mundo onde o MCDonald's realiza a campanha de sanduíches especiais da Copa do Mundo. "A história do McItália foi um dos principais pontos para montarmos as estratégias dos sanduíches da Copa deste ano. Entendemos que deveríamos celebrar o país de qualquer maneira, seja pelo seu papel nos mundiais anteriores, pedido dos clientes ou pela sua forte história no Brasil", afirma Roberto Gnypek, Vice-Presidente de Marketing do McDonald's.



Além dos sanduíches, as batatas também serão servidas com molhos diferentes, cada uma relacionada a um país.